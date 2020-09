L’Aquila – La giornata di mercoledì inizierà con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano, a causa del transito di qualche velatura, nel corso del pomeriggio possibili anche rovesci e temporali sparsi.

Nelle ore centrali del giorno si formeranno imponenti nubi a sviluppo verticale a ridosso dei rilievi, in estensione alle zone limitrofe. Nel corso del pomeriggio avremo anche rovesci e temporali sparsi, a tratti moderati. Nubi in dissolvimento e fenomeni in attenuazione durante le ore serali e notturne.

Temperature minime stazionarie (+11/+15°C), massime in lieve flessione (+23/+26°C). Venti deboli/moderati di direzione variabile.

(Francesco De Angelis)

