Joe Potato, a L’Aquila un’invasione di patatine

Joe Potato, ovvero “la patatina come non l’avete mai mangiata”, è il nuovo locale che aprirà all’Aquila in via Francesco Savini, sopra l’edificio che ospita Carrefour presso l’ex bar Raise.

Joe Potato si presenterà alla città mercoledì 16 settembre con un aperitivo ma sono tante le sorprese di questo nuovo locale giovane anche nel format.

Da un’idea di due giovanissimi aquilani pieni di sogni e speranze, Daniele e Alessandro Cantalini che hanno deciso di investire tempo ed energie in un locale su misura per i loro coetanei.

Operativi dalle 7 del mattino con la colazione per chi andrà a scuola nel vicino polo di Collesapone, sarà aperto fino alle 23 per offrire la patatina in tutti i modi.

L’idea super innovativa e sui cui i due giovani hanno puntato ruota appunto intorno al mondo delle patatine fritte, il piatto più amato dai ragazzi e non solo.

Patate fritte, a bastoncino, a rondelle, a spicchi, Joe Potato le presenta in abbinamento con hamburger di scottona fatti in casa, fish and chips, burritos messicani e una novità assoluta: i bombitos, ovvero delle bombe dolci ripiene.

Tutti i prodotti sono di qualità e a prezzi accessibili a tutti, soprattuto per i più giovani.

Joe Potato è presente sui social Instagram e Facebook.