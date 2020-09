Giornata nazionale sicurezza delle cure, L’Aquila si tinge di arancione

Per la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, la Fontana Luminosa sarà illuminata di arancione.

Il Comune dell’Aquila ha aderito alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi, che ha disposto di illuminare di arancione la Fontana luminosa per giovedì 17 settembre, data in cui si celebrerà la ricorrenza.

L’adesione dei sindaci all’iniziativa era stata richiesta dall’Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure e, quest’anno, anche per ricordare il gravoso e lodevole impegno del sistema sanitario nazionale e di tutti gli operatori della Sanità per fronteggiare l’epidemia del covid-19.