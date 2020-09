Elezioni Avezzano, il centrodestra chiude la campagna elettorale di Tiziano Genovesi

Vertici del centrodestra riuniti ad Avezzano per il comizio conclusivo del centrodestra a sostegno di Tiziano Genovesi candidato sindaco. “Quando sarò sindaco tutti voi cittadini sarete vice sindaco”.

Il leader Lega in collegamento live, Marsilio sul palco. Un caldo comizio quello di Tiziano Genovesi, che chiude la campagna elettorale verso il voto del 20 e 21 settembre.

“Mi sono state dette molte cose durante questa campagna elettorale, ad esempio che non ho la capacità né l’età per amministrare. Ma chi lo dice? Chi è rappresentato da un leader di partito che ha iniziato la propria carriera imprenditoriale e politica fin da giovanissimo. Io sono ripartito dall’ascolto. Il centrodestra ambisce a governare la città per dieci anni”.

“Avezzano deve tornare agli avezzanesi – ha sottolineato Genovesi dal palco di Piazza Ro argomento – I 42mila abitanti di Avezzano saranno tutti vice sindaco. Non deve esserci appuntamento per parlare con il sindaco, come qualcuno ha detto”.

Elezioni Avezzano, Genovesi chiude la campagna elettorale: il programma sulla città

“Lavoreremo per una città attrattiva, che guarda al futuro. Partiamo dalla Sicurezza, un problema oggettivo. Questo centrodestra ha colto un obiettivo importantissimo. Oggi è stata approvata una legge che vede primo firmatario il consigliere della Lega Simone Angelosante. Si tratta della salvezza dei Tribunali minori, con la Regione che si accolla le spese di mantenimento. È questo un primo passo. Al centrodestra piacciono i risultati”.

Elezioni Avezzano, “riportiamo Avezzano al ruolo che le spetta”

“Sapete uno dei motivi per i quali Avezzano è ferma? Perché da 20 anni il piano regolatore è bloccato.

Qui, inoltre, si è svenduta la sanità al territorio aquilano. Quando toccherà a me io rivendicherò i diritti del mio territorio. Perché gli steccati non servono a nulla, ragioniamo nella globalità. Altrimenti, mentre noi continuiamo a litigare, le città costiere si sviluppano e le aree interne sono sempre più depresse. Perché dobbiamo vedere i nostri figli partire poiché il nostro è un territorio depresso? Allora dotiamo il territorio di servizi. Il primo nuovo ospedale della regione deve essere il nuovo ospedale di Avezzano. Basta, oggi Avezzano deve tornare a contare anche nelle stanze romane. Basta svendere la nostra città”.