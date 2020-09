Giustizia

Consiglio regionale, approvata legge salva Tribunali minori, Di Pangrazio: “Garantire funzionalità del presidio”

Approvato progetto di legge per salvare i tribunali minori. Oggi il via libera in Consiglio regionale. Giovanni Di Pangrazio: "Auspichiamo l'approvazione della legge da parte del Governo".