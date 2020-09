Truffa aspiranti calciatori, condannato falso talent scout aquilano

Condannato un falso talent scout a L’Aquila. Il 26enne è accusato di aver truffato un giovane di Alseno, nel piacentino. L’aquilano condannato dal Tribunale di Piacenza.

6 mesi. È questa la condanna per A.E. 26enne dell’Aquila, accusato di aver truffato un giovane di Alseno (Piacenza), promettendogli un provino per giocare nel Football Club Mendrisio, squadra del Cantono Ticino, che milita nella Seconda Lega.

Secondo l’accusa il finto talent scout era riuscito a farsi accreditare 500 euro, chiedendo le spese per il trasferimento in Svizzera. Un raggiro, però, finito in Tribunale.

Sono scattati gli accertamenti dei Carabinieri. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che il truffatore non era nuovo ad imbrogli simili. Sarebbero almeno 12 i giocatori ingannati, adottando il medesimo sistema. Per ogni promessa di provino – riporta Il Messaggero – avrebbe incassato cifre comprese tra i 500 e i mille euro. I provini, poi, non si svolgevano mai.

Il finto talenti scout aquilano era registrato su un sito di inserzioni: da qui era stato contattato dal 25enne di Alseno. Da lì i primi contatti, la richiesta di denaro, poi del provino neanche l’ombra. Con il talent scout che spariva, senza rispondere già né al telefono né su internet.

Prima della sentenza era stato sentito come testimone anche un maresciallo dei Carabinieri che aveva svolto le indagini a L’Aquila. Il maresciallo aveva già precedentemente trovato e sequestrato a casa dell’indagato, nel corso delle ricerche, una Poste Pay e la scheda dello smartphone usati per contattate e farsi accreditare denaro dai calciatori.