Trofeo interregionale Marche Abruzzo, protagonisti gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano

Si è svolto a Martinsicuro il 12 di settembre il secondo trofeo interregionale Marche Abruzzo organizzato dalla Rolling Pattinatori D. Bosica. Bilancio positivo per gli atleti aquilani.

Per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, guidato dagli allenatori Mario Miconi e Piero Casti, si sono cimentati nelle gare per la categoria Senior donne Skenderaj Erga, per la categoria Ragazzi Kamber Skenderaj, per la categoria Ragazzi donne Sara De Amicis, Rebecca Properzi e Dalia Visconti, per la categoria Ragazzi 12 anni donne Melissa Pasqualone, per la categoria Esordienti uomini Riccardo Marcocci, per la categoria Esordienti donne Ludovica Dionisio e per i Giovanissimi donne Beatrice Caserta e Alice Volpe.

Molti risultati eccellenti si sono registrati per i ragazzi coinvolti nelle gare.

Si sono distinti particolarmente:

Dalia Visconti medaglia d’oro nei 300 metri Sprint con la compagna di squadra e categoria Rebecca Properzi, che si piazza al quinto posto.

Medaglia d’Argento nei 5.000 ad eliminazione di Rebecca Properzi, con la sua compagna di squadra e categoria Dalia Visconti, che si piazza al sesto posto.

Pesante è stato il risultato di Ludovica Dionisio che ha guadagnato la medaglia d’argento negli 8 giri in linea per la categoria Esordienti donne.

Ecco altri risultati di rilievo:

Erga Skenderaj, categoria Senior donne, e due volte 5^ nei 500 sprint e nella 10.000 a punti

Kamber Skenderaj, categoria Ragazzi uomini, 8° nella 300 sprint e 7° nella 3.000 a punti

Melissa Pasqualone, categoria ragazzi 12 anni, 7^ nella 200 sprint e 6° nella 3.000 a eliminazione

Riccardo Marcocci, categoria Esordienti uomini, 5° dei 2 giri di destrezza e 6° nella 8 giri in linea

Beatrice Caserta, categorie Giovanissimi donne, 8^ nella 2 giri destrezza e 5^ nella 5 giri in linea

Alice Volpe, categorie Giovanissimi donne, 7^ nella 2 giri destrezza e 7^ nella 5 giri in linea

Nel prossimo futuro agonistico gli atleti del CPGA asd si dovranno impegnare ad allenarsi per i prossimi importanti eventi quali:

27 settembre, Montesilvano, Campionato interregionale su strada, per le categorie Ragazzi, Ragazzi 12, Esordienti e Giovanissimi

27 settembre a Riccione, per il Campionato Italiano assoluto di Maratona, Junior e Senior.

L’Aquila il 3 e 4 ottobre per gli internazionali d’Italia Open e Campionato Nazionale CSEN, di pattinaggio su pista e su strada aperto a tutte le categorie. Info dettagliate su www.cpga.net/iio.

Infine il 10,11 e 12 ottobre I Campionati Italiani di categoria ed assoluti di corsa su strada a Terni.