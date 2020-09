L’Aquila, Riscatto anziani: nessuno resterà solo

Riscatto anziani: a L’Aquila un progetto per combattere l’isolamento di una delle fasce più a rischio e che più ha risentito anche degli effetti tragici della pandemia da Coronavirus.

Riscatto anziani è il progetto a firma del consigliere comunale Ferdinando Colantoni (Fdi) e approvato durante l’ultimo Consiglio.

Riscatto anziani si prefigge di combattere in tutti modi l’isolamento a cui è sottoposta una delle fasce più deboli della popolazione, quella degli over 70 e 80.

“Agli anziani dobbiamo riconoscere tutto, innanzitutto il progresso del secolo scorso – spiega il consigliere Ferdinando Colantoni – è nostro dovere come amministrazione assicurare a queste persone le migliori condizioni di vita e di assistenza”.

“Gli anziani contano molto, sono un patrimonio importante anche per quanto riguarda il tramandare la storia e la cultura del nostro territorio. È un loro diritto sacrosanto quello di condurre una vita dignitosa e indipendente e a partecipare alla vita sociale e culturale”.

“La pandemia e il conseguente isolamento hanno mostrato come i nostri anziani siano i più deboli e spesso in qualche modo emarginati e isolati. Si tratta di persone spesso sole che non hanno il conforto di amici o parenti vicini. Persone che sono a rischio quotidiano, bersaglio di forme di discriminazione e più vulnerabili. Un’amministrazione civile deve fare il possibile perchè ciò non avvenga”, conclude.