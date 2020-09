Dottrina Cristiana L’Aquila, riparte l’asilo: sezioni divise a gruppi e giardini d’inverno

La scuola riparte, a L’Aquila cominciano gli Istituti Paritari, come Dottrina Cristiana. Primo giorno per la scuola materna: tra nuove disposizioni Covid e l’entusiasmo dei più piccoli.

Un rientro tra i banchi speciale. L’asilo è ripartito questa mattina, la scuola primaria, invece, dovrà ancora attendere qualche giorno. Si rientrerà a scaglioni: le classi prima e seconda cominceranno il 21 settembre; il 22, invece, ripartiranno le classi terza, quarta e quinta.

Com’è andato il rientro per la scuola materna?

“Bene, i bambini sono piccoli ma erano molto entusiasti di ripartire insieme – ci spiega Suor Daniela Di Bacco, dell’Istituto Dottrina Cristiana dell’Aquila – È normale che ora assisteremo ad un processo di riappropriazione degli spazi. Non solo per il lungo periodo di chiusura, ma anche per la nuova organizzazione anti-Covid. Un approccio diverso ci viene richiesto: solo dopo queste fasi si potrà cominciare con la didattica vera e propria”.

Dottrina Cristiana L’Aquila, l’organizzazione anti-Covid

“Abbiamo adottato tutti i protocolli stabiliti dal Ministero e della Regione Abruzzo. Abbiamo organizzato la didattica della scuola dell’infanzia a gruppi da 15: quindi ogni sezione è divisa in due gruppi. Ad esempio in una sezione un gruppo farà Attività Laboratoriale, l’altro lezione di Musica, in un’altra sezione un gruppo farà Attività Motoria, l’altro gruppo Inglese, e così via”, ha spiegato Suor Daniela alla redazione del Capoluogo.

Ovviamente parlando di Infanzia non è previsto un vero e proprio distanziamento, l’Istituto Dottrina Cristiana, però, ha provveduto a personalizzare ogni singolo spazio della struttura, per venire incontro alle esigenze del Post Covid. Sottolinea ancora Suor Daniela: “Praticamente ogni aula ha un suo Giardino d’Inverno, lo abbiamo chiamato così. Ciò vuol dire che ogni aula ha il suo spazio esterno personalizzato. In questo modo i bambini potranno usufruire di uno spazio maggiore per la didattica e per il gioco. Inoltre ogni aula ha il suo bagno autonomo. Oltre a questo, all’ingresso di ogni spazio ci sono i dispenser per i gel disinfettanti, con i bambini che saranno invitati spesso ad igienizzare le mani”.

A breve ripartirà anche la scuola primaria: in questo caso i bambini dovranno indossare le mascherine quando attraverseranno i corridoi, non in classe. “Per le classi della primaria – specifica suor Daniela – siamo riusciti ad organizzare la classi distanziando i banchi di un metro l’uno dell’altro. Ovviamente ci teniamo a rassicurare i genitori degli alunni: è fondamentale non farsi prendere dal panico. Noi, come docenti, abbiamo sostenuto dei corsi di formazione che ci hanno preparato anche sull’aspetto emotivo di un’emergenza sanitaria qual è il Covid19. Abbiamo, poi, stabilito assieme alle famiglie alcune direttive: quest’anno è importantissimo instaurare un rapporto sinergico tra famiglie e scuola. Loro devono aiutarci a portare avanti tutte quelle pratiche che sono consigliate per evitare il rischio di contagio, ad incominciare dalla misurazione della febbre anche a casa, spesso e al primo dubbio sullo stato di salute del proprio figlio. Il nostro è una sorta di patto di corresponsabilità“.

La scuola si impegna e la famiglia, dal canto suo, aiuta il personale a contenere nel maggior modo possibile il contagio.

Buon anno a tutti i 300 allievi dell’Istituto Dottrina Cristiana!