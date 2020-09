Concorso Gran Sasso Acqua, 15 assunzioni a tempo indeterminato: i profili richiesti

Gran Sasso Acqua assume, pubblicato l’avviso e il bando di concorso pubblico. Si cercano 15 unità lavorative per un’assunzione a tempo indeterminato. Le posizioni richieste.

La Società Pubblica Gran Sasso Acqua S.p.a. ha pubblicato l’avviso di selezione per titoli ed esami per varie posizioni lavorative, con contratto di lavoro Dipendente a tempo indeterminato CCNL Gas Acqua. C’è tempo fino al 2 ottobre per presentare la propria candidatura.

La società Gran sasso Acqua, costituita da 92 dipendenti, è alla ricerca di candidature per le seguenti posizioni lavorative:

Addetto Ufficio Appalti, Addetto Ufficio Segreteria e Ragioneria, Sportellista con Attività di Archivista, Sportellista con Attività di Back Office, Letturista, Operaio Elettromeccanico Meccanico Meccatronico, Operaio, Addetto Ufficio Sicurezza e Qualità Acqua e Ufficio Autorizzazioni, Addetto Ufficio Procedura Autorizzative e Concessorie, Addetto Ufficio Sicurezza a Qualità Acqua, Addetto Ufficio Allacci, Addetto Ufficio Segreteria Tecnica.

Clicca qui per i requisiti richiesti per ciascuna candidatura, sarà possibile scaricare la versione integrale del Bando di Concorso (Allegato 1).

Gran Sasso Acqua, come presentare domanda

Per presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 2 ottobre 2020 sarà necessario collegarsi ai rispettivi seguenti link:

ADDETTO UFFICIO APPALTI

ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA

SPORTELLISTA CON ATTIVITA’ DI ARCHIVISTA

SPORTELLISTA CON ATTIVITA’ DI BACK OFFICE

LETTURISTA

OPERAIO ELETTROMECCANICO MECCANICO MECCATRONICO

OPERAIO

ADDETTO UFFICIO SICUREZZA E QUALITA’ ACQUA E UFFICIO AUTORIZZAZIONI

ADDETTO UFFICIO PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONCESSORIE

ADDETTO UFFICIO SICUREZZA E QUALITA’ ACQUA

ADDETTO UFFICIO ALLACCI

ADDETTO UFFICIO SEGRETERIA TECNICA

Una volta effettuato l’accesso al link dedicato alla candidatura per la quale si vuole presentare domanda, bisogna eseguire le operazioni che verranno richieste dal sistema gestito da Adecco Italia S.p.A.

Allo stesso indirizzo i candidati avranno a disposizione il manuale utente per il corretto uso della piattaforma telematica per l’invio della propria candidatura. Si invitano i candidati a finalizzare la domanda di partecipazione corredata da tutta la documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione, che possano impedire la ricezione della domanda.

La piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off‐line” alle ore 13:00 del giorno 2 ottobre 2020.

PER UN OTTIMALE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA È NECESSARIO ACCEDERE UTILIZZANDO I BROWSER CHROME O FIREFOX.

Gran Sasso Acqua assume, come si svolgeranno le prove

L’attività di raccolta delle candidature di assegnazione dei punteggi per titoli e di ammissione alla prova preselettiva per i candidati ammessi verrà gestita dalla società Adecco Italia S.p.A.; individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica con Determina del Dirigente Amministrativo n. 6 del 27 gennaio 2020.

Per ognuno dei profili di unità lavorative ricercate verranno ammessi alla prova preselettiva i primi cento candidati in ordine di punteggio conseguito per titoli, più gli ex aequo.

La Prova preselettiva

I candidati ammessi alla selezione parteciperanno ad una prova preselettiva che verrà gestita dalla società Adecco Italia S.p.A. La prova determinerà una rosa di tre candidati per ogni posto di lavoro messo a concorso ed attribuirà un punteggio individuale fino ad un massimo di 20 punti che si sommerà al punteggio per titoli.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e la data e il luogo della prova saranno pubblicati sul sito www.gransassoacqua.it sezione “Selezione del Personale”, con anticipo di almeno dieci giorni di calendario. Il giorno della prova preselettiva i candidati ammessi dovranno presentare i seguenti documenti, pena l’impossibilità di sostenere la prova:

• Documento di identità in corso di validità in originale;

• Stampa della domanda di partecipazione, firmata in originale;

• Stampa degli allegati alla domanda di partecipazione: documento di identità

e curriculum vitae

Colloquio

I candidati che avranno superato la prova preselettiva verranno sottoposti ad un colloquio da parte di una Commissione di esame, che verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Gran Sasso Acqua S.p.A. successivamente allo svolgimento della prova preselettiva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche più di una commissione al fine di adeguare la sua composizione alle varie specializzazioni tecniche richieste dalle posizioni messe a concorso. I candidati verranno interrogati su materie attinenti alla mansione esplicitata ed ai titoli di studio richiesti per ognuno dei profili ricercati. A discrezione della Commissione di esame potranno essere poste delle domande a cui sarà necessario rispondere in forma scritta e/o potranno essere organizzate anche delle prove pratiche (specialmente per le mansioni con profilo di operaio).

Il punteggio attributo attraverso il colloquio varierà da un minimo di zero punti ad un massimo di 47 punti.

La data ed il luogo della prova del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi sul sito internet www.gransassoacqua.it sezione “Selezione del Personale”, con anticipo di almeno venti giorni di calendario.