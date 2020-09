Città di Fermo, premio speciale alla poetessa aquilana Alessandra Prospero

Premio Città di Fermo, premio speciale alla poetessa ed editrice aquilana Alessandra Prospero.

Alessandra Prospero, collega, poetessa ed editrice aquilana, ha ricevuto il premio speciale nell’ambito del Premio Città di Fermo per la poesia “Mia Signora (Alla mia città)”.

“Ringrazio la prestigiosa giuria del Premio Città di Fermo, in particolar modo la Presidente di giuria Susanna Polimanti e la Presidente dell’Associazione Armonica-mente Nunzia Luciani per questo Premio speciale alla mia poesia “Mia Signora (Alla mia città)”. A L’Aquila, alla mia appartenenza nonostante tutto, e alle persone che sanno promuovere la Poesia ad alti livelli. Dulcis in fundo, a mia madre”.