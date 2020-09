Memorial Lorenzo Sebastiani, appuntamento al 2021

Non ci sarà quest’anno il Memorial Lorenzo Sebastiani, manifestazione che da dieci anni ricorda Lorenzo “Ciccio” Sebastiani, giocatore di rugby che morì la notte del 6 aprile 2009.

“Questi sono i giorni in cui ogni anno si scende in campo per il Memorial Lorenzo Sebastiani” si legge sulla pagina ufficiale dell’Associazione Amici di Lorenzo che, dal 2010, organizza la manifestazione sportiva nel segno della solidarietà e della generosità.

“Quest’anno sarebbe stata la decima edizione, una grande edizione, ma l’emergenza sanitaria che ci ha colpito ha inevitabilmente rinviato l’iniziativa.

Chi ci conosce e ci segue sa bene che l’elemento essenziale del nostro evento è la condivisione, la convivialità, la socialità e lo stare insieme uniti dal rugby per ricordare Lorenzo.

Immaginare un Memorial senza tutto ciò, senza pubblico, senza Rugby e senza emozioni non sarebbe giusto.”

“Abbiamo deciso quindi di essere presenti impegnandoci come ogni anno nel sociale, sostenendo progetti e campagne di aiuto in questo periodo di estrema difficoltà”

“Oltre alla donazione di 1000 mascherine al corpo di Polizia nelle prime fasi dell’emergenza, abbiamo aiutato l’opera Salesiana Don Bosco per l’acquisto delle tensotrutture per lo svolgimento dei centri estivi e stiamo portando avanti, insieme ad altre associazioni e al Gruppo Alpini di Paganica, la realizzazione e l’allestimento di un poliambulatorio di prevenzione innovativo, all’avanguardia e uno dei primi in Italia per le tecnologie che utilizzerà a servizio della zona est del capoluogo.

Nella speranza che la situazione torni al più presto alla normalità noi vi diamo appuntamento al prossimo anno col doppio della carica!”