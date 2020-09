L’Aquila 1927, primo match ufficiale post Covid: 1-0 al Nerostellati in Coppa Italia

Primo match ufficiale tra le mura del “Gran Sasso d’Italia” dopo lo stop per l’emergenza Covid-19: L’Aquila-Nerostellati in Coppa termina 1-0, rete di Miccichè.

Dopo uno stop durato mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, L’Aquila torna a disputare un match ufficiale tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”. Incontro valevole per l’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza: la vince il team di Roberto Cappellacci, che si impone per 1-0 sul Nerostellati.

14′, prima occasione degna di nota del match: ci prova Mazzaferro per gli ospiti, palla sull’esterno della rete. Ma è L’Aquila a trovare il vantaggio: 25′, Miccichè sulla sinistra calcia in porta, complice la deviazione di Di Girolamo, la sfera termina in rete.

I Nerostellati provano a recuperare: 31′, Cissè avanza verso la porta, palla di poco a lato. Sette minuti e gli ospiti tornano all’attacco: Pelino penetra in area e calcia, cadendo a terra, conclusione alta. Ci riprova L’Aquila al 42′: gran botta dalla distanza di Miccichè, di nuovo sfera alta sulla traversa. Due minuti, sul fronte opposto c’è Mazzaferro che dal limite costringe Domingo ad involarsi, la porta è salva. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

17′ della ripresa, bella punizione di Bisegna, respinta di Di Girolamo. 32′, Miccichè dalla sinistra mette in mezzo, Di Paolo trova la palla, ma la conclusione è debole e si spegne tra le braccia del portiere. Nient’altro da annotare: risultato finale, 1-0.

L’AQUILA 1927: Domingo, Fonti (30′ st Lenoci), Cianfrini (7′ st Rampini), Lenart, Ricci, Venneri, Miccichè, Di Norcia (26′ st Altares Diaz), Di Paolo (43′ st Di Sante), Bisegna, Maisto. A disp.: Chicarella, Passacantando, Fantozzi, Steri, Rosano. All. Roberto Cappellacci.

NEROSTELLATI: Di Girolamo, Monacelli, Schirone, Iacobucci, Di Pietrantonio, Di Ciccio, Pelino, Silvestri (28′ st Hallulli), Mazzaferro (47′ st Olivieri), Cissè, Rossi (13′ st Spadafora). A disp.: Di Cicco G., Pelliccione, Di Cicco F., Rosati, Palmerini, Tessicini. All. Alex Petrella.

ARBITRO: Gianluca Fantozzi (Avezzano).

ASSISTENTI: Claudio Habazaj (L’Aquila), Matteo D’Orazio (Teramo).

MARCATORI: 25′ pt Miccichè.

AMMONITI: Cianfrini, Di Paolo, Cissè, Spadafora.

RECUPERO: 4′ st.