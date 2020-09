Concorso Asl 1 per assistente amministrativo, 53 posti: bando e requisiti

È stato pubblicato il bando di concorso per 53 posti per assistente amministrativo, categoria C, presso la Asl 1 L’Aquila – Avezzano Sulmona: i requisiti e come fare domanda.

Era molto atteso: nella giornata di ieri è stato pubblicato il bando che prevede l’assunzione a tempo indeterminato per 53 persone con incarico di assistente amministrativo nella Asl 1.

Dei 53 messi a concorso, 26 posti sono riservati a chi è titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Azienda USL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila; a chi abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Azienda USL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila.

Concorso ASL 1 per assistente amministrativo: i requisiti e come si partecipa

Due solamente i requisiti richiesti: cittadinanza italiana e diploma di scuola media superiore, il che fa presupporre che a partecipare al concorso saranno in molti.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://asl1abruzzo.iscrizioneconcorsi.it.

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà necessariamente procedere al versamento, quale contributo alle spese concorsuali, di una somma non rimborsabile di 10 euro che dovrà essere versata tramite bollettino postale, bonifico bancario o bonifico postale.

Concorso ASL 1 per assistente amministrativo: le prove

In caso di un numero di candidati superiore a 500 è prevista una preselezione che consisterà nella risoluzione, in un tempo determinato, di una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, pratica e orale. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 300 classificati oltre gli ex aequo con l’ultimo classificato.

Alla preselezione seguiranno poi tre prove: scritta, pratica e orale.

La prova scritta verterà sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale di assistente amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie:

 Ordinamento del servizio sanitario nazionale.

 Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali.

 Nozioni di diritto amministrativo.

 Il rapporto di lavoro del personale dipendente del SSN.

 Diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità del pubblico dipendente.

 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 La tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.).

 Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

 Nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento al “diritto alla salute” ed alle competenze

legislative ed amministrative in materia di “tutela della salute”.

La prova pratica consiste nell’esecuzione o nella descrizione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

La Commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta sintetica.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese o francese

Concorso ASL 1: valutazione dei titoli e punteggi

30 i punti a disposizione per la valutazione dei titoli.

12 per i titoli di carriera, 5 per i titoli accademici e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici, 10 curriculum formativo e professionale punti

Per quanto riguarda i titoli di carriera, vengono presi in considerazione i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in

qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno).

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti è valutato

con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo relativo al concorso (punti 1,320 per anno).

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con

un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso (punti 0,600 per anno).

Per quanto riguarda i titoli accademici e di studio, sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale per cui si concorre.

Non è valutato il titolo di studio fatto valere come requisito di ammissione

Per quanto riguarda le pubblicazioni, la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.

Per quanto riguarda infine il curriculum, sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione, adeguatamente motivato, è globale.

Si possono acquisire punti con l’attività didattica presso enti pubblici in materia attinente al profilo professionale, con corsi di lingua straniera o di informatica, di perfezionamento universitario attinente al posto messo a concorso, con master attinenti di I e II livello. Valutato anche il servizio militare o civile e i servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso oppure in quelli corrispondenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali/somministrazione/con cooperative e similari.

Concorso ASL 1 per assistente amministrativo: scadenza del bando

Le candidature potranno essere inserite fino al 12 ottobre 2020.

Bando per Concorso Assistente Amministrativo ASL 1