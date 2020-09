Roio, ristrutturazione sede di Economia: affidati i lavori per 4 milioni di euro

L’AQUILA – Per 4 milioni di euro, sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione delle sede della Facoltà di Economia a Poggio di Roio.

È stata l’impresa Romano Costruzioni ad aggiudicarsi i lavori per la ristrutturazione della sede della Facoltà di Economia a Roio Poggio, grazie a un ribasso economico del 18,88% e un ribasso temporale del 33,33%. Si trattaa di lavori per circa 4 milioni di euro. Il via libera è giunto dal dal Provveditorato alle opere pubbliche, che ha dato l’ok anche per la ristrutturazione dell’ex asilo occupato in viale Duca degli Abruzzi.

Come scrive Il Centro, nella relazione allegata al bando di gara si legge fra l’altro: “Il progetto ha realizzato, per la nuova facoltà di Economia, una soluzione conforme a tutte le normative vigenti e al contempo tale soluzione renderà gli edifici riqualificati sia dal punto di vista energetico sia da quello architettonico. Il progetto è finalizzato al consolidamento e restauro dei corpi A-B-C-D-E ed F e restituirà gli edifici riqualificati e migliorati globalmente sotto tutti gli aspetti, dunque sia strutturale che architettonico che impiantistico”.

Ad aggiudicarsi l’appalto per l’ex asilo occupato, invece, è stato il Consorzio stabile Medili, con la Nord Costruzioni Generali, per un importo i quasi 1,4 milioni di euro grazie a un ribasso economico del 29,22%.