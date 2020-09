Parco urbano di Piazza d’Armi, firmato il contratto con MarkStudio

Parco urbano di Piazza d’Armi, MarkStudio – studio di architettura e ingegneria composto da giovani abruzzesi – vince la gara per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per il Parco Urbano di Piazza D’Armi.

Ieri è stato firmato il contratto nella sede comunale di Palazzo Fibbioni.

“Uno dei progetti più interessanti e contemporanei del post sisma, in L’Aquila. È un grande onore e una grande responsabilità dare vita all’idea originaria dello studio romano Modostudio” dicono i soci dello studio, nell’annunciare via Facebook la firma del contratto.

Parco Urbano di Piazza d’Armi: MarkStudio

Sono tre i fondatori di MarkStudio, lo studio che si è aggiudicato la gara per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il Parco Urbano di Piazza d’Armi: tutti giovani architetti abruzzesi. Davide Di Salvatore, nato a Giulianova nell’81; Giancarlo Di Vincenzo, aquilano, classe ’82; Francesco Montazzoli, nato a Popoli nel 1983.

Le attività dello studio comprendono diverse specializzazioni, dal restauro monumentale al recupero e riuso dell’esistente, fino alla composizione progettuale di nuovi edifici o insediamenti urbani. Tanti i progetti sui quali si sono concentrati in questi anni: dal restauro dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone all’ampliamento degli spazi espositivi del museo archeologico di Atri, dal progetto di completamento e valorizzazione del Munda alla scuola primaria di Preturo e alla chiesa della Ss Trinità di Popoli.

Piazza d’Armi aspetta il suo parco urbano da almeno dieci anni

È uno dei punti cardine della rigenerazione urbana della città dell’Aquila: la realizzazione del Parco Urbano di Piazza d’Armi si trascina però da anni, fra anomalie e burocrazia.

La riqualificazione urbanistica dell’area fu decisa nel 2008, con l’approvazione di un progetto preliminare, in variante al Prg. L’idea era quella di realizzare un grande parco urbano. L’area, per anni di proprietà del demanio militare, dopo la messa in vendita, fu acquistata per poco più di due milioni dal Comune. Il progetto in elaborazione si blocca con il terremoto del 2009. Piazza d’Armi si ritrova ad ospitare la tendopoli e le strutture della Protezione Civile.

Il progetto riemerge nel 2013: viene indetto un bando europeo di progettazione, che viene vinto dalla società Modostudio. Il progetto prevedeva di realizzare un auditorium di 900 posti a più livelli con parcheggio interrato, un’area giochi, un’area sportiva e una grande piazza, il tutto immerso nel verde del parco.

Una progettazione stimata per una cifra economica pari a circa 20 milioni di euro. Per finanziare il progetto, allora, il Comune partecipa al bando nazionale Piano Città e riesce ad ottenere 15 milioni di euro. Altri 3 milioni, inoltre, arrivano dall’Australia, precisamente dal Comitato Australian Abruzzo, dopo una raccolta fondi tra i cittadini di origine italiana stabilitisi in Australia. Infine 4 milioni giungono dalla Legge Mancia del Pd, per un totale di 22 milioni di disponibilità economica.

Il progetto definitivo è datato 2014, per un costo minore rispetto alle stime inizialmente effettuate: 18 milioni circa. La gara d’appalto viene indetta nel 2015: la ditta vincitrice dovrà occuparsi anche del progetto esecutivo. Base d’asta stabilita a 18 milioni di euro. A vincere è l’impresa Rialto Costruzioni spa di Caserta che intende eseguire i lavori per poco più di 10 milioni di euro. Un’aggiudicazione al massimo del ribasso.

I problemi sorgono nel 2017, al momento della presentazione da parte della ditta del progetto esecutivo. Da qui la segnalazione della ditta: 10 milioni non sarebbero più sufficienti, ne servirebbero almeno 15, per interventi di miglioramento inerenti la vulnerabilità sismica della struttura.

È la Pcq, la società incaricata di validare il progetto, a comunicare all’amministrazione comunale la presenza di alcune modifiche nel progetto esecutivo, rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. Di conseguenza il Comune ha richiesto alla ditta Rialto Costruzioni spa di conoscere le valutazioni che avevano portato ad apportare le suddette varianti e, di conseguenza, di presentare un nuovo progetto esecutivo.

Progetto esecutivo che viene presentato a inizio 2019, con un aumento dei costi dimezzato rispetto ai cinque milioni previsti precedentemente. Al tempo stesso però arriva un altro colpo di scena: Rialto costruzioni va in concordato preventivo. Ad ogni modo, l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta prima della procedura di concordato che comunque, da un punto di vista legale, non equivale al fallimento.

L’ultimo atto, per ora, quello riguardante la firma a Palazzo Fibbioni con MarkStudio, alla quale è stata affidata la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per il Parco Urbano di Piazza D’Armi.

C’è un dato di fatto: la città aspetta da anni , ormai, la riqualificazione di Piazza d’Armi e del suo verde pubblico.

La notizia della firma del contratto con Markstudio è stata accolta sui social network da grande entusiasmo che si spera non si trasformi, dopo l’ennesimo annuncio, in delusione.