L’Aquila – Sabato assisteremo ad un tempo variabile mentre domenica avrà un sapore estivo.

La prima parte del weekend sarà ancora influenzata dalla presenza di una blanda depressione in seno al Mediterraneo, che continuerà ad alimentare residua instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica. Tuttavia, la tendenza è per un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie all’espansione verso l’Europa centrale e mediterranea dell’Anticiclone delle Azzorre. Il cielo tornerà sgombro da nubi e gli annuvolamenti pomeridiani sui rilievi diventeranno sporadici e poco prolifici in termini di precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni significative e si manterranno al di sopra delle medie del periodo in essere.

La giornata di sabato si aprirà con cielo sereno ovunque e con qualche banco di nebbia nelle valli. Col passare delle ore le nebbie si diraderanno ma si formeranno nubi a sviluppo verticale a ridosso dei rilievi principali. Tuttavia, la probabilità di temporali sarà più bassa rispetto ai giorni precedenti e i fenomeni risulteranno più brevi e deboli. Ampie schiarite si apriranno in serata e nottata. Temperature stazionarie, sia nei valori minimi (+11/+15°C) che in quelli massimi (+24/+27°C), venti deboli da est sul settore interno e da nord-est su quello costiero.

La giornata di domenica trascorrerà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano e per l’intero periodo. Qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi non darà luogo a precipitazioni degne di nota. Temperature minime stazionarie, massime in leggero rialzo (+25/+28°C). Ventilazione debole da est sulle zone occidentali e da nord-est lungo le coste.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)