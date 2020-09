Carlo Valente, la prima volta in Rai con l’omaggio a Battisti

A 22 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, l’omaggio di Carlo Valente sul palco di Rai1.

È salito sul palco della trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai1, l’artista cicolano Carlo Valente, nell’ambito delle celebrazioni in ricordo di Lucio Battisti, venuto a mancare il 9 settembre 1998.

L’artista originario di Fiamignano, ha cantato per l’occasione “Il giardino dei ciliegi”: “Ho fatto del mio meglio, la TV è tiranna. Avrei voluto cantare “Anonimo”, ma non avrebbe fatto share (non è vero, “Anonimo” non saprei riprodurla). Alla fine, però, mi sono divertito e Via Teulada è un bel posto”. Per Valente è stata la prima apparizione in Rai.