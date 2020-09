Rivoluzione Codice della Strada: autovelox nei quartieri e multe dai netturbini

Con il Decreto Semplificazioni cambia anche il Codice della Strada e sono molti gli automobilisti che iniziano a chiedersi come. Sanzioni più severe per la sosta vietata, autovelox di quartiere, gli scooter a tre ruote tornano in autostrada. Tutte le novità.

Una miniriforma, in realtà, che irrigidisce le sanzioni per le soste selvagge, dà campo libero agli autovelox anche sulle strade comunali, permette a netturbini e controlli autobus di effettuare sanzioni per soste e fermate vietate. Sono le principali novità introdotte nel Codice della Strada, con cui ci troveremo a fare i conti ben presto. In generale il Codice della Strada si fa Bike Friendly, per agevolare la mobilità alternativa all’automobile.

Non è un caso, infatti, se molte delle proposte accolte per apportare le modifiche sono arrivate dagli stessi Comuni italiani, che si sono ritrovati ad addentare nuove esigenze di mobilità nei tempi della pandemia da Covid19.

Codice della Strada, gli autovelox

Non c’è più il divieto di utilizzare sulle strade urbane postazioni permanenti automatizzate che controllino gli eccessi di velocità. Gli unici autovelox consentiti nei centri abitati, infatti, dal 2002, riguardavano le strade urbane di scorrimento. Ora, invece, sarà possibile posizionare autovelox anche sulle strade urbane semplici, dopo approvazione della Prefettura.

Sarà possibile installare autovelox, quindi, nei centri abitati e nei quartieri cittadini. Un incentivo alla mobilità dolce.

Codice della Strada, biciclette

Introdotte le strade urbane ciclabili, a unica carreggiata, sulle quali vigerà un limite di velocità di 30 km/h.Chi guida altri mezzi dovrà dare precedenza ai ciclisti che transitano o dovranno immettersi su queste strade, anche se questi proverranno da abitazioni private. Particolari cautele dovranno essere adottate per sorpassare i ciclisti.

La strada urbana ciclabile avrà apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Introdotto il doppiosenso ciclabile sulle strade cittadine in cui il limite di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h. Per permettere il doppiosenso o contromano ciclabile potranno esserci corsie ciclabili sulla sinistra delle strade a senso unico.

Codice della strada, anche controlli e netturbini sanzioneranno la sosta vietata: ecco in quali casi

Il sindaco avrà il potere di affidare la facoltà di sanzionare anche ai dipendenti comunali o delle società (pubbliche o private) che gestiscono le strisce blu. Solo però in determinati casi.

In caso di auto parcheggiata in sosta vietata o parcheggiata in maniera non idonea al Codice della Strada, potranno elevare sanzioni anche controllori di autobus, soprattutto su corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

Potere sanzionatorio che spetterà anche ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. Ma le loro multe sono limitate alle violazioni “connesse all’espletamento delle predette attività”. Cioè: se si parcheggia davanti a un cassonetto dell’immondizia la multa non la potrà fare solo il vigile, ma anche il netturbino.