Napoli Calcio, Aurelio de Laurentiis positivo al Covid 19

Il presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentis, positivo al Coronavirus. Il 4 settembre è terminato il ritiro a Castel di Sangro.

“La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”. Questo il comunicapito con cui il Napoli ha confermato alcune indiscrezioni rilanciate dopo l’Assemblea di Lega di Serie A tenutasi ieri a Milano. Il sito partenopeo “Il Napolista” aveva infatti riportato la notizia secondo cui il numero uno azzurro “non sarebbe asintomatico” e che “con lui sarebbe positivo anche un familiare” e che “nei giorni scorsi, anche un altro dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo”.

Al momento non risultano interessati alla questione i rappresentanti degli enti regionali e locali che prima del 4 settembre sono entrati in contatto con De Laurentis, in occasione del ritiro a Castel Di Sangro.