De Laurentiis positivo al Covid, tampone precauzionale per il presidente Marsilio

L’AQUILA – “Eccesso di zelo” per il presidente Marco Marsilio, che attende il risultato del tampone dopo la notizia della positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto tamponi subito prima del ritiro a Castel Di Sangro e anche durante, sono tutti risultati negativi. Mi dicono che quello di ieri è invece risultato negativo, quindi possiamo ragionevolmente dedurre che è rimasto contagiato dopo il ritiro a Castel Di Sangro, forse a Capri”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha risposto ai giornalisti presenti alla conferenza stampa di oggi sulla riapertura scuole, che gli chiedevano della positività del presidente del Napoli, fino al 4 settembre a Castel Di Sangro.

“Con il presidente – ha aggiunto Marsilio – ci siamo visti poco, giusto in conferenza stampa e all’inizio del triangolare, che abbiamo comunque seguito io in tribuna e lui in panchina, ad ogni modo, per eccesso di zelo e anche se non richiesto dalla Asl, mi sono sottoposto precauzionalmente a un tampone effettuato in una struttura privata. Attendo l’esito a breve”.