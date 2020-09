Campionato Italiano Karting Club, l’aquilano Davide Zecca trionfa in Val Vibrata

Go Kart, l’aquilano Davide Zecca trionfa nella prima gara del Campionato Italiano, categoria 125 Club. Domenica 6 settembre il successo al Kartodromo Val Vibrata, nelle finali della prima prova del Campionato Karting Club 2020 Aci Sport.

Il trionfo nel tempio del Kart internazionale, sulla pista di Sant’Egidio alla Vibrata. Terzo tempo in qualifica per Davide Zecca, arrivato secondo sul traguardo, ma primo dopo le decisioni dei giudici di gara. Una corsa, infatti, ricca di emozioni, quella che ha portato Davide Zecca alla vittoria.

Durante la gara l’aquilano era stato penalizzato, insieme ad un altro competitore che poi ha tagliato il traguardo come primo in pista. Entrambe le penalità erano arrivate per partenza anticipata. Nel caso di Davide Zecca, però, la penalità è stata annullata in quanto la partenza, ad un controllo ulteriore, è risultata perfetta: quindi avvenuta a semafori spenti.

In ritardo, ma è arrivata comunque l’esultanza di Davide Zecca, che adesso si prepara per la seconda prova sul circuito di Corridonia nella Marche, in programma ad ottobre.

La somma del punteggio ottenuto nelle due gare stabilirà la graduatoria del Campionato Karting Club 2020, anche questo vissuto in clima di Covid: con tribune chiuse ma con pochi accessi consentiti soltanto in alcuni appositi spazi.

Campionato Italiano Karting Club, Davide Zecca commenta la vittoria

“Un risultato importante – commenta Davide Zecca, titolare di una ditta di elicotteri leggeri, alla redazione del Capoluogo – perché in un Kart moderno, altamente tecnico e sofisticato in cui vanno avanti solo i grandi Team e i Piloti si limitano a portare un casco, io mi trovo a svolgere quest’attività privatamente, con il team del Climacool Racing, ma curo la preparazione solo con l’aiuto del mio amico Massimo Grilli. Pensiamo a tutto noi a livello di meccanica: abbiamo allestito noi i motori curando tutti gli aspetti tecnici”.

Davide Zecca, 38enne aquilano, fa parte della categoria Club Over, che comprende una fascia d’età dai 35 ai 49 anni. Ora correrà a Corridonia, un appuntamento per tutti gli appassionati e per fare il tifo, ancora, per Davide, in rappresentanza del talento aquilano, anche sui Go Kart.