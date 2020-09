Addio ad Arnaldo Bucci del ristorante Roma, se ne va il mago dell’Amatriciana

AMATRICE – È venuto a mancare Arnaldo Bucci del ristorante Roma.

All’età di 87 anni è venuto a mancare Arnaldo Bucci, storico ristoratore di Amatrice, volto noto anche per gli aquilani, in quanto nel capoluogo abruzzese organizzava catering per privati e istituzioni. A seguito del terremoto, era andato a San Benedetto del Tronto da sfollato.

Nel suo ristorante sono passato nomi illustri, da Prodi a Berlusconi, ma anche molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

“Se n’è andato un caro amico. Un abbraccio, mago degli spaghetti all’Amatriciana. Mi mancherai” ha scritto l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 15.30, ad Amatrice.