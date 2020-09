Restrizioni Covid a Civita d’Antino, il sindaco: “Oltre al danno la beffa”

Restrizioni Covid a Civita d’Antino. “Oltre al danno la beffa”, è il commento del sindaco Sara Cicchinelli, dopo l’annuncio delle misure restrittive arrivato in serata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Misure più severe non solo a Civita d’Antino, ma anche in altri 4 Comuni: Sulmona, Pettorano sul Gizio, Bugnara e Lucoli. In questi Comuni sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e i locali dovranno chiudere alle 20. Non sarà, inoltre, possibile organizzare feste o eventi.

Il sindaco di Civita d’Antino, piccolo borgo della Valle Roveto, tiene a precisare: “In questo Comune, a differenza di altri, non ci sono residenti positivi al Covid19. Il Governo ci ha mandato delle persone che già avevano contratto il virus e si trovano isolate da oltre 1 mese“.

Gli unici casi di positività al Covid19 registrati sul territorio comunale di Civita d’Antino sono riferiti al CAS sito in località Le Rosce, distante dal Capoluogo e dalla frazione di Pero dei Santi. Positività arrivate dopo l’arrivo di nuovi 20 migranti nel Centro di Accoglienza, arrivati tra i 200 assegnati all’Abruzzo.

“Già questo è di per sé disumano, adesso le attività economiche vengono ulteriormente penalizzate, anzi direi punite, quando a uno/due chilometri potrebbero esserci persone positive che vanno in giro. Farò di tutto per difendere gli interessi dei commercianti. Cosa si risolverà con queste misure in questi 7 giorni?”.