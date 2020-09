Pescara, allarme bomba: buste e pacchi sospetti su diverse strade

Allarme bomba a Pescara. Non uno ma sei, dalle prime informazioni arrivate dalla città adriatica.

Pacchi e buste sospette collocati davanti a sedi di Enti e Servizi. Diverse le strade chiuse per tutti gli accertamenti del caso.

I pacchi bomba sarebbero arrivati – stando a quanto finora trapelato – alla Asl, ai Carabinieri, alla camera di Commercio, alla Questura e in Tribunale. Un altro pacco sospetto sarebbe stato trovato in via Regina Margherita, ma ancora non è stato possibile capire di più.

I Vigili urbani sono arrivati nelle zone interessate per la chiusura delle strade. Vigili del Fuoco e Artificieri in azione per verificare la natura dei pacchi.