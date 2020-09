Migranti a Sant’Elia, il centro di accoglienza La Rondine: ultimi ingressi sei mesi fa

Migranti a Sant’Elia, gli ultimi ingressi risalgono a sei mesi fa: a dichiararlo è la Direzione del Centro di accoglienza La Rondine che si occupa dei migranti presenti all’interno della struttura della frazione aquilana.

“La struttura d’accoglienza CAS la Rondine nasce nel 2015 con sede a Roio in via Palitti 8/a; il 17 agosto 2020 si è trasferita a S.Elia in una struttura indipendente e circondata dal verde” si legge nella nota ufficiale. Nel corso della mattina c’era stata una protesta proprio di fronte alla struttura portata avanti da alcuni esponenti della Lega.

“Il Centro “La Rondine” ha in carico 32 migranti provenienti da diverse zone: Afganistan, Pakistan, Libia, Somalia, Iraq e con diversa posizione giuridica e non conta nessun migrante nuovo proveniente da Paterno o da altre località”

“Si è fermata alla normale gestione dei suoi utenti già collocati da tempo. L’ultimo ingresso autorizzato dalla Prefettura risale al 4 marzo 2020 come da atti in nostra disposizione”.

La struttura fa poi sapere che “procederà per le vie legali per tutelare la propria immagine per le errate informazioni fornite che hanno destato allarme tra la popolazione”

(foto di repertorio)