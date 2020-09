L’Aquila, Via San Marciano: cavi di media tensione all’ingresso di casa

Un tubo Enel, contenente i cavi di media tensione, attraversa via San Marciano a L’Aquila, ostacolando l’ingresso di molti residenti della zona. Mentre si avviano alla conclusione i lavori al Palazzetto Arduini, si moltiplicano le segnalazioni: il tubo, però, resta sempre lì.

La denuncia arriva via social da Giampaolo Arduni, storico giornalista.

“Questo orrendo tubo inscatolato, che attraversa tutta Via San Marciano, dinanzi al mio ed altri portoni d’ingresso, contiene i cavi di media tensione Enel, attraversato da corrente 20.000/ 30.000 volt. Il piede del “malcapitato” che vedete poggiato, come appare in altra foto già pubblicata, è del sottoscritto“.

Questa la foto postata a corredo del commento pubblicato.

“Sono anni che, unitamente ai tecnici del consorzio Sant’Emidio, l’impresa Archerores e altri residenti della Via, abbiamo chiesto e intimato più volte la rimozione – precisa Giampaolo Arduini – Il Comune dell’Aquila, la Prefettura, la Sovrintendenza, spero intervengano presto dopo i numerosi inviti ricevuti. I lavori per il Palazzetto Arduini sono in via di completamento e, personalmente, vorrei rientrare in centro a conclusione dei lavori, ma se Enel non si decide a rimuovere l’orrenda e pericolosa linea di media tensione, temo per il mio ritorno”.