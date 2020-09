L’Aquila, via Fontesecco: danni alla fontana appena inaugurata

L’AQUILA – A #dilloalcapoluogo la segnalazione dei danni alla fontana nella piazzatta di via Fontesecco.

“Cominciamo bene, queste sono le condizioni della fontana in via Fontesecco, inaugurata non più di un mese fa”, questa la desolata segnalazione giunta a corredo di alcune foto che evidenziano danni alla fontana della piazzetta. Come si evince dalle foto, a subire i danni, probabilmente prodotti dai mezzi pesanti di passaggio, sono le colonnine a protezione della stessa fontana, in procinto di cadere per via dei sampietrini rialzati.