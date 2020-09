Bonus bici, c’è la data: quando e come fare domanda

Bonus bici, c’è la data per le domande. Si potrà fare richiesta da mercoledì 4 novembre. Ecco come.

Dal 4 novembre 2020 al 3 gennaio del 2021 sarà possibile presentare la domanda per ottenere il bonus bici, o bonus mobilità – per un massimo di 500 euro – proposto come misura post Covid per incentivare l’acquisto di biciclette, monopattini o altri mezzi ecologici. Un incentivo che, nella nostra Regione, interesserà soltanto le 4 province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, oltre alla città di Montesilvano, in quanto supera i 50mila abitanti.

Pubblicato sulla G.U. il decreto che dà il via alla procedura, come riporta il quotidiano Il Centro.

Bonus Bici, come fare domanda

Dal 4 novembre sarà possibile registrarsi sul portale del Ministero dell’Ambiente. Serve lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Chi non ne è in possesso, dovrà farne richiesta prima. Per ottenerlo serve collegarsi a spid.gov.it e avere: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare, un documento d’identità valido, la tessera sanitaria con il codice fiscale.

Chi avrà già acquistato bici o monopattini dovrà allegare fattura o scontrino, per vedere accreditato sul proprio conto corrente il rimborso spettante. Le coordinate del CC saranno fornite al momento della richiesta del bonus. Chi, invece, deve ancora acquistare il mezzo si vedrà riconosciuto il buono mobilità (sempre per un massimo di 500 euro) che funzionerà da sconto sul prezzo di acquisto.

Vengono coperte le spese per il periodo d’acquisto che va dal 4 maggio scorso, fino al 21 dicembre 2020.

Bonus Bici chi ne beneficia

Per il Bonus Bici non sono previsti tetti di reddito. I requisiti necessari: aver compiuto 18 anni e risiedere in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un Comune con più di 50mila abitanti. Il buono copre il 60% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare i 500 euro.

È possibile acquistare biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, cioè con motore elettrico, che agevola la pedalata. Si possono acquistare anche handbike nuove o usate, o ancora veicoli per la mobilità personale a propulsione elettrica, come ad esempio i monopattini elettrici, hoverboard o segway.

Rientrano nel bonus anche gli acquisti di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture. Si parla, ad esempio, di: scooter sharing e bike sharing.

Risultano, invece, esclusi dal rimborso gli accessori, dai caschi, alle batterie.

Bonus bici, le tempistiche del rimborso

I buoni mobilità saranno emessi secondo l’ordine temporale dell’arrivo delle domande, fino all’esaurimento delle risorse disponibili per il 2020. Cioè 210 milioni di euro.

Una seconda tranche di fondi sarà messa a disposizione e saranno utilizzabili solo a fine ottobre.

Una volta ottenuto il buono mobilità va utilizzato entro 30 giorni. In caso di annullamento, tuttavia, il bonus non va perduto, si potrà fare richiesta di un bonus sostitutivo, attraverso la stessa procedura.