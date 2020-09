Allarmi bomba a Pescara, pacco sospetto anche sotto casa di un magistrato

PESCARA – Tra i pacchi sospetti che hanno fatto scattare l’allarme bomba, anche quello sotto casa di un magistrato in servizio presso la locale Procura.

Da questa mattina forze dell’ordine e Vigili del fuoco al lavoro per il ritrovamento di diversi pacchi sospetti, davanti diverse sedi istituzionali, tra cui quella del Tribunale, della Questura, dei Carabinieri e della Asl. Un pacco sospetto, però, è stato trovato anche davanti all’abitazione di un magistrato in servizio presso la locale Procura. Sul pacco è stato rinvenuto un volantino minatorio che faceva riferimento proprio all’attività della magistratura e annunciava esplosioni in 4 “palazzi simboli della citta”, con uno stile sgrammaticato probabilmente scelto per fuorviare le indagini.

La zona è stata isolata per provvedere al brillamento del pacco sospetto che, per fortuna, come gli altri pacchi sospetti è risultato privo di efficacia.