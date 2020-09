Tunnel Collemaggio, ultimati i lavori di rifacimento delle scale

L’AQUILA – Archiviati i lavori di rifacimento della scala che collega il tunnel del megaparcheggio di Collemaggio a piazza Duomo. Ora ascensore e tappeti mobili.

Un altro tassello si aggiunge alla riqualificazione del megaparcheggio “Lorenzo Natali” di Collemaggio. L’assessore Carla Mannetti ha infatti annunciato la fine dei lavori, per quanto riguarda il rifacimento della scala che collega il tunnel del parcheggio con piazza Duomo.

L’intervento dell’amministrazione non si fermerà però alla scala, come precisato dall’assessore Mannetti nello stesso post in cui si annuncia il termine dei lavori alla scala, a breve verrà sostituito anche l’ascensore.

Per quanto riguarda invece i tappeti mobili, “a causa del Covid ci sono stati dei ritardi, stiamo cercando di recuperare il tempo perduto”.