Giuliva Heritage e H&M, lanciata la collezione donna che parla aquilano

Giuliva Heritage, il marchio di alta sartorialità – la cui cofondatrice è l’aquilana Margherita Cardelli – lancia una nuova collezione, in collaborazione con H&M.

Una capsule collection già disponibile nei negozi e online dal 3 settembre. H&M non è nuovo a collaborazioni deluxe, questa volta ha scelto il marchio Giuliva Heritage, un progetto nato dalla passione e dal talento di Gerardo Cavaliere e dell’aquilana Margherita Cardelli.

Non è sbagliato dire, quindi, che parla aquilano la nuova edizione limitata di H&M e Giuliva Heritage: un binomio che ha scelto di puntare su una linea donna dai tagli sartoriali semplici e puliti. Con immancabili rimandi allo stile uomo.

Uno dei marchi di fabbrica del marchio italianissimo Giuliva Heritage, della coppia Gerardo Cavaliere e Margherita Cardelli, che già in passato ha scommesso sullo stile garçonne, riscuotendo un ottimo successo. Non è tutto, però. Giuliva Heritage ed H&M hanno firmato una capsule Collection Eco-fashion, ovvero con capi realizzati grazie a tessuti ricavati da fonti sostenibili e, in alcuni casi, riciclati.

Camicie, blazer, trench, una linea in cui a farla da padrone saranno soprattutto le tinte unite. Una collezione dal design senza tempo, com’è nella filosofia sartoriale di Gerardo e Margherita

“We believe that style should be effortless and timeless. We create pieces with the idea

that they will be passed down from generation to generation.”

“Crediamo che lo stile debba essere semplice e senza tempo. Creiamo pezzi con l’idea che saranno tramandati di generazione in generazione“.

Pezzi, nuovi, che Giuliva Heritage ha già lanciato sul mercato, quindi, per offrire nuove opportunità a tutte quelle donne che sceglieranno di indossarli nella propria quotidianità professionale.