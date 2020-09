Coronavirus, altri 3 casi a Celano: tamponi a tutti i contatti dei contagiati

Coronavirus, ci sono altri 3 casi positivi a Celano. Programmati tamponi per tutti i contatti stretti dei casi positivi emersi in questi giorni.

Continuano a salire i casi positivi al Covid19 nel territorio comunale di Celano. Il sindaco Settimio Santilli annuncia 3 nuovi casi, in seguito alla notifica ufficiale della Asl. Sei casi in due giorni a Celano: tutti, però, riconducibili ai positivi già registrati nei giorni scorsi.

“Con la ASL – informa il primo cittadino – si è deciso di fare una vasta campagna di tamponi a cui sottoporre tutti coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con i casi positivi degli scorsi giorni. Non bisogna assolutamente lasciare nulla al caso”.

“Rinnovando gli auguri di pronta guarigione a tutti i contagiati, torno a raccomandare assolutamente a tutti di rispettare le regole che tutti conosciamo dopo 6 mesi di Covid:

-distanziamento sociale di almeno 1 metro, non abbracciatevi e non stringetevi la mano;

-indossate la mascherina;

-lavatevi bene le mani.

Bisogna prestare la massima attenzione a qualsiasi contatto con le altre persone, perché anche il più semplice e spontaneo può essere irrimediabilmente dannoso per noi e per gli altri. Dobbiamo entrare nell’ordine delle idee che con questo virus dovremo conviverci ancora a lungo e l’unica arma che abbiamo per combatterlo è il RISPETTO RIGOROSO DI TUTTI DELLE REGOLE”, conclude il sindaco Santilli.