Assegnazione cattedre sostegno al tempo del Covid, tutti insieme appassionatamente

L’AQUILA – Cattedre di sostegno, dal 10 settembre le nomine. Anche in tempo di Covid prevista la presenza fisica per rispondere alla “chiamata”. Preoccupazione per eventuali assembramenti.

Il 10 e l’11 settembre, presso l’Istituto Tecnico Industriale di via Acquasanta a L’Aquila si terrano le operazioni di individuazione di personale destinatario di nomina, per quanto riguarda le cattedre di sostegno a tempo determinato. “Non sono concesse deroghe – si legge nella convocazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – ad un eventuale ritardo al momento della chiamata, attesa la possibilità, prevista per norma, di servirsi dell’istituto della delega, che ha validità annuale. Coloro che dovessero presentarsi in ritardo potranno scegliere solo le sedi che al momento risulteranno ancora disponibili, pur se collocati in posizione più favorevole rispetto agli aspiranti già individuati destinatari di supplenza. […] Gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati”.

Anche in tempo di Covid, quindi, “resiste” la convocazione “in massa”, seppur scaglionata a seconda della gratuatoria, che ha fatto storcere il naso a qualche candidato, in vista di potenziali assembramenti.

Ad ogni modo, il 10 settembre sono convocati i candidati alle cattedre di sostegno della Scuola Primaria: alle 14 sono convocati tutti i candidati inseriti nella relativa graduatoria provinciale ad esaurimento dalla pos.10. Alle 14.30 sono convocati tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) – Prima fascia. Alle 16,30 sono convocati tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) –Seconda fascia.

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, l’11 settembre sono convocati tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per supplenze (GPS); alle 10 la Prima fasciae alle 11.30 la seconda.