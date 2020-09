A24 da Terzo Mondo, tratti impercorribili tra i cantieri

L’AQUILA – A #dilloalcapoluogo la segnalazione delle condizioni della A24 interessata dai lavori. Le auto costrette a passare su un tratto di strada completamente dissestato.

Scenario “surreale” quello che si è trovato ad affontare un automobilista che stava attraversando l’A24 da L’Aquila in direzione Teramo ed è arrivato in un tratto interessato da lavori. Niente di strano, lungo autostrade pressocché costantemente “rallentate” da cantieri, se non fosse che le auto sono state fatte passare “in mezzo” allo stesso cantiere, o perlomeno lungo un tratto di strada già dissestato per la successiva ripavimentazione con l’asfalto.

Risultato, auto a passo d’uomo con il rischio concreto di rovinare gomme e altri parti dei mezzi in transito. Sul posto, anche la polizia stradale per tamponare una situazione a dir poco “surreale”: “Nemmeno nel Terzo Mondo – sottolineano a #dilloalcapoluogo – ci si imbatte in scene simili”.