Per i Pasticci di Ale, polpette di merluzzo e verdure: un piatto leggero e gustoso.

Ingredienti:

– filetto di merluzzo

– zucchina

– carota gialla

– olio evo

– pan grattato

Pulite accuratamente le verdure, riducetele in pezzetti e cuocetele al vapore. Quindi, schiacciatele con una forchetta. Se gradite, condite con un po’ di olio e sale. Aggiungete il filetto di merluzzo in pezzetti e tanto pan grattato quanto basta perché il composto sia lavorabile con le mani. Formate le polpette e ponetele in una teglia, su della carta forno, leggermente oliata. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/08/polpette-di-merluzzo-e-verdure.html?view=flipcard