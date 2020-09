Pianola, terminati i lavori sulla tribuna del campo sportivo

Il campo sportivo di Pianola ha finalmente una tribuna: terminati i lavori, aggiudicati ad aprile scorso.

100 posti a sedere, accessibile ai disabili: terminata la tribuna del campo sportivo di PIanola. L’opera, attesa da tempo, è stata ultimata negli ultimi giorni.

“Ormai l’impianto è pressoché completato e sarà pronto a breve per essere utilizzato – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Vittorio Fabrizi – nei prossimi giorni saranno ultimati i parcheggi e le vie di accesso alla struttura”.

La tribuna è stata progettata per la completa fruizione anche da parte dei diversamente abili, ha una capienza di circa 100 posti e l’intervento complessivo ammonta a 100mila euro.

“Il lavoro dell’amministrazione comunale sugli impianti sportivi va avanti con azioni concrete – hanno osservato Biondi e Fabrizi – dopo gli interventi sui campi di Paganica, Monticchio e Preturo, ora viene completato anche l’impianto di Pianola. Queste operazioni si aggiungono a quelle che hanno interessato tempo addietro anche le strutture più grandi, come nel caso dello stadio Gran Sasso “Italo Acconcia” di Acquasanta, per renderlo interamente fruibile (1 milione e 400mila euro), del Circolo Tennis, dove volgono al termine lavori per 400mila euro, del campo di San Gregorio (1 milione di euro) e della messa in sicurezza dello stadio Fattori (250mila euro). Va ricordato che sono stati pianificati una serie di interventi a piazza d’Armi, per 2 milioni e 400mila euro, che riguardano le varie strutture e che termineranno entro un anno. Già il campo da rugby ha da tempo la sua nuova illuminazione e presto saranno ultimati i nuovi spogliatoi. Inoltre sono state appaltate le opere per la pista di pump track”.