L’Aquila, a Sant’Elia migranti dalle strutture di Roio e Paterno

L’AQUILA – Nella frazione di Sant’Elia i migranti delle strutture di Roio e Paterno.

Dopo la valutazione di “non idoneità” della struttura di Paterno, dopo qualche giorno i migranti ospitati nella struttura della frazione di Avezzano sono stati trasferiti. Il caso aveva fatto divampare anche proteste e polemiche politiche che con il trasferimento si sono placate, almeno ad Avezzano, ma hanno seguito il percorso degli stessi migranti, trasferiti in parte a Vasto e in parte in una struttura a Sant’Elia, precedentemente utilizzata come B&B e ora centro di accoglienza per migranti.

A Sant’Elia, comunque, non ci sono solo parte dei migranti arrivati da Paterno, ma anche quelli precedentemente trasferiti dalla struttura di Roio. Il passaggio da Roio a Sant’Elia è stato deciso a seguito della scadenza del contratto della struttura di Roio.

La presenza dei migranti nella frazione del Comune dell’Aquila ha già fatto registrare qualche preoccupazione da parte di qualche cittadino, che non ritiene opportuna la presenza del centro in una frazione così piccola.