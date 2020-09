Coronavirus, un caso positivo a Tagliacozzo

Coronavirus, riscontrato un caso di positività al Covid19 a Tagliacozzo.

Successivamente alla comunicazione della Azienda Sanitaria Locale, ricevuta in data odierna alle ore 15.17, rendo noto che, a seguito dell’esame del tampone, è stato riscontrato un caso di positività sul Territorio comunale di Tagliacozzo.

La Persona positiva al Covid-19, in stato di isolamento, non presenta al momento sintomi di rilievo ed è monitorata dal personale medico dell’Azienda Sanitaria Locale. Anche i parenti più stretti e le frequentazioni più prossime sono già state tracciate, come da prassi, e sono monitorate dalle autorità sanitarie.

D’intesa con l’Ufficiale sanitario e le Forze dell’Ordine, al momento, data la circoscrizione del caso e l’attenzionamento da parte della A.S.L., non si ritiene necessaria l’apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

Si raccomanda a tutta la Popolazione, insistente sul Territorio comunale di Tagliacozzo, l’ossevanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento e il fronteggiamento dell’epidemia da Covid-19.

A nome della Cittadinanza tutta e dell’Amministrazione comunale, formulo i migliori auguri alla Persona riscontrata positiva al Covid-19 per un pronto ristabilimento in perfetta saluta e un ritorno alle ordinarie attività e frequentazioni.