Coronavirus, un caso positivo a Civitella Roveto

A comunicarlo il vice sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi. Questo l’avviso alla popolazione.

“Successivamente alla comunicazione della Azienda Sanitaria Locale, ricevuta in data odierna alle ore 17.00, si rende noto che, a seguito dell’esame del tampone, è stato riscontrato un caso di positività sul Territorio comunale di Civitella Roveto.

La persona positiva al Covid-19, in stato di isolamento, non presenta al momento sintomi di rilievo ed è monitorata dal personale medico dell’Azienda Sanitaria Locale. Anche i parenti più stretti e le frequentazioni più prossime sono già state tracciate, come da prassi, e sono monitorate dalle autorità sanitarie”.