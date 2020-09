Coronavirus, tre nuovi casi a Celano: sono legati ad un precedente contagio

Coronavirus, continuano a salire i casi nella Marsica. Dopo le nuovo positività a Cerchio e Tagliacozzo, arriva la notizia di tre nuovi casi di contagio, a Celano.

A comunicare i nuovi positivi è lo stesso sindaco, Settimio Santilli, in un avviso alla cittadinanza. I tre nuovi casi sono riferiti al nucleo familiare di una precedete positività accertata nel Comune marsicano.

“Mi è stata notificata ora la nota ufficiale della Asl nella quale mi sono stati comunicati 3 nuovi casi positivi al Covid19 di persone di Celano. Tutti e 3 i casi sono riconducibili direttamente al “contatto stretto” nello stesso nucleo familiare, con una delle persone risultate positive qualche giorno fa. Questi casi sono ristretti dunque a questo unico nucleo familiare.”

“Le persone di questo nucleo familiare sono in quarantena e sotto sorveglianza speciale dalla ASL già da 10 giorni. Sono in contatto costante con tutti i contagiati e le loro famiglie, i quali sono tutti in buone condizioni di salute”.

“Rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i contagiati da parte della città che mi onoro di rappresentare e che, in questo momento, deve mostrarsi solo unita e calorosa verso i nostri concittadini. Tutti gli altri tamponi a cui si sono sottoposti altre persone che hanno avuto “contatti stretti” con i contagiati, ad oggi sono risultati TUTTI NEGATIVI. La situazione è sotto rigido controllo. Abbiamo passato di peggio qualche mese fa e ce l’abbiamo fatta. Ce la faremo anche ora e ne verremo fuori al più presto e più forti, ma dobbiamo rimanere calmi e ludici riponendo massima fiducia nelle autorità preposte che vogliono solo il bene della nostra comunità, perché lo hanno già dimostrato”.