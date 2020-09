Coronavirus Sulmona, anche tre carabinieri fra i positivi: la mappa del contagio in Valle Peligna

SULMONA – Anche tre carabinieri positivi al Coronavirus: sono asintomatici, individuati tramite tracciamento.

Sono stati individuati tramite il tracciamento del focolaio di Torre de’ Nolfi, frazione di Bugnara, i 3 carabinieri della caserma di via Sallustio risultati positivi al Coronavirus. Uno dei militari, infatti, è parente di uno dei casi positivi acclarati presso la frazione di Bugnara, così è partito il tracciamento che ha coinvolto anche la caserma e che ha evidenziato in totale 3 casi positivi. Si tratta di tre persone del tutto asintomatiche. La caserma dovrà essere sanificata e verranno effettuati tamponi a tutto il personale. Come spiega Il Messaggero, oltre ai 3 carabinieri, nella giornata di ieri erano stati accertati altri 12 casi positivi.

Coronavirus, la mappa del contagio in Valle Peligna.

Dei 12 positivi di ieri a Sulmona, 6 sono riconducibili al focolaio della Casa di Riposo cercone, i cui ospiti fortunatamente sono risultati però tutti negativi. Gli altri e 6 sono riconducibili al focolaio di Torre de’ Nolfi, da cui è partito anche il contagio alla caserma di Sulmona.

Per il resto, sono oltre 150 o casi positivi registrati in centro Abruzzo, con oltre 500 persone in sorveglianza attiva. Il centro più colpito è Sulmona, con 79 casi, segue Bugnara con 31, di cui 22 nella sola frazione di Torre de’ Nolfi, 24 a Pettorano sul Gizio e 9 a Pratola Peligna. Meno problematica la situazione a Introdacqua, con 5 contagi accertati, e a Corfinio e Pacentro, che contano un solo contagio.