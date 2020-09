Coronavirus L’Aquila, positivo anche il titolare del locale in centro: “Io asintomatico, sono sereno”

L’AQUILA – Come era prevedibile, dopo la positività della compagna, riscontrata anche quella del titolare del Bruno’s.

“Sto bene, sono asintomatico e sono sereno”. Dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, il titolare del Bruno’s, Gianluca Spera, a IlCapoluogo.it spiega le proprie condizioni a seguito della comunicazione di positività al Coronavirus da parte della Asl: “Come era prevedibile il mio tampone è risultato positivo. Proseguo la mia quarantena che avevo iniziato ancora prima che fosse obbligatoria e sto seguendo tutte le direttive della Asl per circoscrivere al massimo il problema. In questa settimana avverrà la sanificazione completa del locale per riaprire appena possibile”.

Il locale era già stato chiuso in via precauzionale e prese tutte le precauzioni del caso, tra cui l’isolamento volontario da parte del titolare e tamponi a tutti i dipendenti, nel momento in cui era risultata positiva la compagna dello stesso titolare. I tamponi sui dipendenti avevano dato esito negativo.

Al titolare del Bruno’s e alla sua compagna gli auguri di pronta guarigione dalla redazione de IlCapoluogo.it.