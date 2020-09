Sulle tracce del drago, si chiude con il contest dei cosplayer da tutta Italia

Sulle tracce del drago: il L’Aquila Fantasy Fest si avvia a conclusione.

Presso la Villa Comunale e di fronte al Palazzo dell’Emiciclo si svolgerà oggi la terza e ultima giornata dell’evento fantasy “Sulle tracce del drago”.

Dalle 16 si terrà lo spettacolo di doppiaggio dal vivo e intervista con Alex Polidori e Marco Noctis, volti noti del doppiaggio italiano. Dalle 17, il contest dei cosplay. Termineranno la serata dalle 22 le note e l’animazione dei Rota Temporis.

Questo il programma di domenica 6 settembre

Villa Comunale

10.00 / Apertura stand e Gastronomia

10.00 / Gara Mini 4WD Sport – 99’s Cup – Seconda Edizione

Stand Virtualmente

10.00 – 22.00 Torneo in Realtà Virtuale di Pistol Whip a cura di VirtualMente

Area Games

11.30 / Torneo Dragonball Super card game a cura di Lost Dungeon

15.30 / Torneo di Magic: The Gathering – Formato Modern a cura di Grande Inverno

Gioco Guidato dalle ore 16.00 alle ore 2.00 a cura delle associazioni Mellon e Playadice

Emiciclo

10.00 / Animazione a cura di Legno Ferro, Distretto 88, The Rogue Ones, Achille Marozzo, Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 15.00 – 19.00 / Mercatino dei bambini a cura di Bambini di ieri e di Oggi

Ore 16:00 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Ore 16.30 / Esibizione dei Bandierai dei 4 Quarti

Ore 17.00 / Thè Steampunk – Only for Cosplayers – a cura di Steampunk 99 con Dolci Aveja

Ore 18:45 / Spettacolo con salve di cannone a cura della Compagnia Rosso d’Aquila

Palco Villa Comunale

Ore 16.00 / Spiderman Live Show – Spettacolo di doppiaggio dal vivo e intervista con Alex Polidori e Marco Noctis

Ore 17.30 / Gara Cosplay

Ore 19.00 / Premiazione Gara Cosplay

Ore 20.00 / Sulle Tracce del Canto: Baby Singer a cura di Marco Panepucci

Ore 22.00 / Rota Temporis – Concerto e Animazione

le foto allegate sono di Marcello Coletti.