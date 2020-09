L’Aquila, via dei Fedri abbandonata: tanta incuria e erba alta

Via dei Fedri a L’Aquila si presenta abbandonata. La strada a pochi passi dalla piscina comunale è sconnessa in più punti e piena di erbacce.

La segnalazione arriva alla redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

Via dei Fedri è una strada molto frequentata che consente a residenti e non di tagliare un buon tratto di strada e non dover fare tutto il giro.

È evidente, anche dalle foto allegate all’articolo, come la strada e la scalinata vertano in uno stato di abbandono.

Rifiuti a terra ma soprattutto erbacce, inoltre diversi punti sono sconnessi, quindi pericolosi, soprattutto per gli anziani che rischiano di cadere.

