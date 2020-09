Jazz italiano per le terre del sisma, il programma di domenica 6 settembre

il jazz italiano per le terre delle sisma sta accendendo e riempiendo di musica, voci e risate le piazze, i vicoli, i luoghi simbolo della città dell’Aquila.

Con i fondi raccolti lo scorso anno, grazie agli spettacoli della Perdonanza, il Comitato ha deciso di sostenere, tra le altre cose, proprio il progetto dell’associazione Il Jazz va a scuola, in collaborazione con la Scuola Dante Alighieri.

Una rassegna quella del jazz italiano per le terre del sisma arrivata alla sua quinta edizione, messa in forse dall’emergenza Covid e che si sta svolgendo nel pieno rispetto e con tutte le cautele per contenere la diffusione del contagio.

Questo il programma di oggi, domenica 6 settembre

Domenica 06.09 ore 19:00 A SECRET GARDEN – “Omaggio a Gianni Lenoci”

Roberto Ottaviano, sassofoni

Gianna Montecalvo, voce

Marino Cordasco, pianoforte

Giorgio Vendola, contrabbasso

Marcello Magliocchi, batteria

Domenica 06.09 ore 19:45 FRANCO PIANA & FRIENDS “Omaggio ad ALDO BASSI”

Franco Piana, flicorno

Claudio Corvini, tromba e flicorno

Ferruccio Corsi, Gianni Savelli, sassofoni

Stefania Tallini, pianoforte

Luca Pirozzi, contrabbasso

Pietro Iodice, batteria

Domenica 06.09 ore 20:30 MAURO OTTOLINI feat. FABRIZIO BOSSO “Storyville Story”

Mauro Ottolini, trombone

Fabrizio Bosso, tromba

Glauco Benedetti, sousaphone

Vanessa Tagliabue, voce

Paolo Birro, pianoforte

Paolo Mappa, batteria

Domenica 06.09 PREMIAZIONI: FRANCO FAYENZ / EVITA POLIDORO/MARIO GUIDI

PARCO CASTELLO

Domenica 06.09 ore 15:00 SHE’S ANALOG

Stefano Calderano, chitarra

Luca Sguera, fender rhodes, synth

Giovanni Iacovella, batteria

Domenica 06.09 ore 16:00 MIRKO CISILINO EFFETTO CARSICO

Mirco Cisilino, tromba

Beppe Scardino, sax baritono

Filippo Orefice, sax tenore

Marzio Tomad, basso

Marco D’Orlando, batteria

Domenica 06.09 ore 17:00 XY QUARTET

Nicola Fazzini, sax alto e sax soprano

Saverio Tasca, vibrafono

Alessandro Fedrigo, basso

Luca Colussi, batteria

Domenica 06.09 ore 18:00 HAND LOGIC

Lorenzo Pellegrini, chitarra e voce

Leonard Blanche, synth, elettronica

Alessandro Cianferoni, basso, synth

Daniele Cianferoni, batteria

PIAZZA CHIARINO

Domenica 06.09 ore 15:00 INDACO TRIO “ D’amore e di orgoglio”

Silvia Donati, voce

Camilla Missio, contrabbasso

Francesca Bertazzo Hart, chitarra

Domenica 06.09 ore 16:00 CLAUDIO FILIPPINI – FILIPPO BUBBICO

Claudio Filippini, pianoforte

Filippo Bubbico, batteria, elettronica

Domenica 06.09 ore 17:00 SOPHIA TOMELLERI QUARTET

Sophia Tomelleri, sassofoni

Simone Daclon, pianoforte

Alex Orciari, contrabbasso

Pasquale Fiore, batteria

Domenica 06.09 ore 18:00 GIORGIO CUSCITO THE JEEPERS

Giorgio Cuscito, sax alto e arrangiamenti

Nicola Tariello, tromba

Massimo Pirone, trombone

Marco Guidolotti, sax baritono e clarinetto

Felice Tazzini, pianoforte

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Marco Rovinelli, batteria

PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA

Domenica 06.09 ore 16:00 WELAWARE

Francesco Panconesi, sax tenore

Pietro Paris, contrabbasso

Evita Polidoro, batteria

Domenica 06.09 ore 17:00 FULVIO SIGURTÀ – STEFANO ONORATI ACOUSTIC SINGULARITY

Fulvio Sigurtà, tromba

Stefano Onorati, pianoforte

Domenica 06.09 ore 18:00 MANLIO MARESCA MANUAL FOR ERRORS

Manlio Maresca, chitarra

Daniele Tittarelli, alto sax

Francesco Lento, tromba

Matteo Bortone, contrabbasso

Ivan Liuzzo, batteria

PIAZZA DEI GESUITI

Domenica 06.09 ore 16:00 MARCELLA CARBONI MAX DE ALOE DUO POP HARP

Marcella Carboni, arpa elettroacustica

Max De Aloe, armonica

Domenica 06.09 ore 17:00 ALESSANDRO GALATI – MIRCO MARIOTTINI RITUAL SONGS

Alessandro Galati, pianoforte

Mirco Mariottini, clarinetto

Domenica 06.09 ore 18:00 MARCO COLONNA SOLO

Marco Colonna, clarinetti

CASA DELLO STUDENTE

Domenica 06.09 ore 12:00 STEFANO TAMBORRINO SEACUP

Stefano Tamborrino, batteria e voce

Dan Kinzelman, sax tenore

Ilaria Lanzoni, violino

Katia Moling, viola

Andrea Beninati, violoncello

Gabriele Evangelista, contrabbasso

BASILICA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO o SAN BERNARDINO

Domenica 06.09 ore 15:00 ANDREA REA PIANOFORTE SOLO

Domenica 06.09 ore 16:00 FRANCESCO NASTRO PIANOFORTE SOLO

Domenica 06.09 ore 17:00 GIOVANNI GUIDI PIANOFORTE SOLO

99 CANNELLE

Domenica 06.09 Palco Alexanderplatz Jazz ClubOre 21:00 ABRUZZESI PER LE TERRE D’ABRUZZO

Lorenzo Tucci, batteria

Renato Gattone, contrabbasso

Claudio Filippini Pianoforte

Francesco Cipollone sax tenore

Ore 22:00 GINASKI WOP BARDAMU

Ginaski Wop batteria, percussioni, sampler,voce

Alfonso Tramontana, pianoforte, tastiere, sintetizzatore, voce

Davide Di Pasquale, trombone

Elaisa Mancini , voce

Sul palco Perfomance live di due Street Artist

CRAZY DIXIE BAND Street band

Antonio Marinelli, sax soprano

Giulio Filippetti, tromba

Giorgio Filippetti, trombone

Andrea Marinelli, tuba

Angelo Bernardi, banjo

Mattia Marrone, grancassa

Davide Russo, rullante