Elezioni Barisciano, Di Paolo presenta la lista. Presente anche Liris.

Elezioni Barisciano, grande partecipazione alla presentazione della lista “Insieme per Crescere” dell’attuale sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo, che scende in campo per la terza volta in occasione delle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre.

Si tratterebbe del terzo mandato se la popolazione riconfermerà la fiducia al primo cittadino.

“Tanto è stato fatto in questi anni, tante battaglie sono state vinte e altre bisogna ancora affrontarle. Sicuramente la sfida della ricostruzione continua, soprattutto ora che come coordinatore dei sindaci del cratere mi sono associato alla volontà del sindaco dell’Aquila Biondi di fare richiesta di apertura di un tavolo per il reperimento delle risorse da destinare ai processi di ricostruzione”.

Presente all’incontro l’assessore regionale Guido Liris a cui Di Paolo ricorda la battaglia comune sul fronte ricostruzione.

Mette l’accento sull’aspetto più chiacchierato il sindaco: “Potremmo avere dei problemi in mancanza di risorse alla fine del 2021. Per la ricostruzione privata il comune di Barisciano ha impegnato 113 milioni di euro, una cifra notevole, di cui 77 milioni per il capoluogo e e 37milioni per le frazioni. Dobbiamo impegnarci ancora di più, superare la burocrazia e accelerare l’iter anche grazie all’ottimo rapporto che abbiamo con l’Ufficio Speciale della Ricostruzione di Fossa. Entro il 2021 io credo che possiamo finanziare la gran parte degli aggregati che fanno parte della famosa graduatoria”.

Tra i temi toccati: la scuola con l’idea di costituire un istituto comprensivo per scongiurare il rischio chiusura per via della bassa natalità, l’impegno con la ricostruzione delle chiese ancora bloccate per ritardi legati alle competenze del MiBACT, il rifacimento delle strade, l’illuminazione, il turismo con un progetto in mano che vuole realizzare un’area camper, la possibilità di intervenire al miglioramento delle strade di campagna e grande attenzione all’aspetto culturale e al monde di bimbi e ragazzi con il proseguo del centro estivo e della realizzazione di due biblioteche, una per le frazioni e una per il capoluogo.

E’ stato il momento dei saluti emozionati e commossi. Il vice sindaco Giuseppe Calvisi decide questa volta di passare il testimone dopo vent’anni dedicati al comune: “Ci deve essere collaborazione tra capoluogo e frazioni, bisogna lavorare insieme perché si sa che chi va d’accordo raggiunge sempre l’obiettivo. Un grande in bocca al lupo a questa squadra giovane che darà al paese la possibilità di continuare a crescere”.

Sarà, in caso di vittoria, Giuseppe Marinucci a prendere il posto di Calvisi. Il candidato conosciuto nel soprattutto per la sua attività di imprenditore sul territorio: “La nostra è una squadra rifondata, piena di idee e progetti. Ho lavorato con loro questi dyue mesi e mi sono trovato benissimo. Sono certo che molto potremo fare insieme e che con l’esperienza del sindaco le nostre proposte potrenno essere trasformate in atti amministrativi”.

Il prossimo incontro con la cittadinanza si terrà sabato prossimo aBarisciano.