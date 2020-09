Jazz italiano per le terre del sisma, in concerto i ragazzi della scuola “Dante Alighieri”

Al jazz italiano per le terre del sisma anche i giovani studenti dell’indirizzo musicale della scuola media “Dante Alighieri” dell’Aquila.

Una prova importante per questi giovanissimi che fanno già parte dell’orchestra della scuola. Il concerto è in programma per domani, domenica 6 settembre, alle 16 presso l’Auditorium del Parco del Castello.

Sul palco ci sarà una selezione dell’orchestra dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”. La scuola da anni partecipa al progetto “Il jazz a scuola”.

Il Covid non ha fermato l’entusiasmo di alunni e professori che in questi giorni, finalmente in presenza seppur con le dovute cautele, stanno provando per ore e ore i pezzi da portare in concerto.

Questi i docenti che hanno preparato i ragazzi: Antonio Pro chitarra, Luana De Rubeis violino, Roberto De Vincentis percussioni, Giancarlo Giannangeli violoncello e Caterina Imbrogno pianoforte.

I ragazzi selezionati dall’orchestra sono: Francesco Bernardi, Simone Ianni, Federico Dionisi, Santiago Petrocco, Virginia Di Nardo, Francesca Santilli, Simone De Benedictis, Gianfranco Barca, Adriana Di Cola.

Saranno eseguiti brani e improvvisazioni curate e dirette da Stefano Mangia.

Per evitare assembramenti è necessario prenotarsi sulla piattaforma eventbrite.