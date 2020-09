Covid, locale chiuso in centro storico: negativi i dipendenti

Covid, tutti negativi i dipendenti del locale tra Piazza Chiarino e Via Garibaldi a L’Aquila, chiuso dal titolare dopo che la sua compagna è risultata positiva al virus.

“Ci sono delle ottime novità. Nella giornata di ieri sono stati effettuati tamponi per i miei cari, tutto lo staff e dei miei amici più stretti ed i risultati sono tutti negativi”, ha scritto su Facebook Gianluca Spera, titolare del locale Bruno’s.

La decisione di chiudere il locale è stata presa da Spera in via del tutto precauzionale.

“Ho effettuato anche io il tampone, ma essendo in quarantena, ho dovuto attendere l’arrivo del personale specializzato presso il mio domicilio ed il risultato non è ancora arrivato”.

“Sto organizzando la sanificazione completa del locale per essere nelle migliori condizioni per ripartire. Grazie a tutti per la vicinanza dimostratami , sia io che la mia compagnia stiamo bene e sopratutto grazie per aver compreso la mia massima attenzione e responsabilità verso la situazione”.