Stefania Pezzopane replica a Biondi: “Assillato da me, pensi a fare il sindaco”

L’AQUILA – Dopo la conferenza stampa del sindaco Biondi, arriva la replica della deputata Stefania Pezzopane: “Non si faccia assillare, faccia il sindaco”.

Ha fatto tre ipotesi, la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane, per spiegarsi le critiche giunte ieri dalla conferenza stampa del sindaco Pierluigi Biondi, definita “killeraggio politico”: “Io darò una risposta istituzionale, perché questa è la sede del Comune, non di FdI, bisogna avere rispetto”.

Quindi la prima ipotesi: “Sarà assillato dalla mia persona, ma non ne comprendo la ragione, non c’è nessuna sfida in atto. Sono parlamentare a nemmeno metà legislatura, non ho necessità di fare sfide. Lui è il sindaco, faccia il sindaco, non si faccia assillare”. La seconda ipotesi: “Forse non ha niente da fare e la sua visione da sindaco prevede di dedicare tanto tempo alle polemiche quando ci sono tanti problemi da affrontare“. Terza ipotesi: “Se la prende con me, per occupare uno spazio, anche mediatico, per coprire le sue inadeguatezze, le spaccature nella maggioranza. Ha talmente rotto i meccanismi che ormai non funziona più niente”.

“Io, però, – ha aggiunto la deputata dem – non ci sto. Oggi la parola d’ordine è collaborazione e rispetto reciproco. Potrei passare ore a confutare quello che ha detto, ma a me sta a cuore la città, bisogna andare avanti”.

La conferenza stampa integrale.